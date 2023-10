Naturvandalismus – berühmter „Sycamore Gap Tree“ gefällt

Jäger sind im Bereich Naturvandalismus einiges gewohnt. Doch eine besondere Form vom sinnlosen Vandalismus widerfuhr nun dem berühmtesten Baum Großbritanniens.

Am Morgen des 28. September entdeckten Spaziergänger den gefällten Baum am Hadrianswall in Nordengland. Neben weißen Markierungen wies der Stumpf auch Spuren einer Kettensäge auf. Als Tatverdächtiger wurde ein 16-Jähriger festgenommen, später aber wieder gegen Kaution freigelassen. Der berühmte Berg-Ahorn galt als das Wahrzeichen Nordenglands und ist weltweit bekannt. Die illegale Fällung löst tiefe Bestürzung aus.

Ein echter Filmstar

Der alte Bergahorn erlangte mit dem Film „Robin Hood – König der Diebe“ (1991) Berühmtheit. Der von den Feldzügen zurückkehrende Robin rettet einen auf dem Baum hockenden Jungen vor den Männern des Sheriffs. Der Grund, warum diese den Jungen auf den Baum gejagt hatten: er hatte einen Hirsch des Sheriffs gewildert. Hochwild war im damaligen England wie in fast allen Ländern Europas nur dem Adel vorbehalten.

Der örtliche Parlamentsabgeordnete Guy Opperman bezeichnete die Fällung als einen kriminellen Akt.

Historischer Schutzwall beschädigt

Der auch als „Sycamore Gap Tree“ bekannte 300-jährige Bergahorn stand in wunderbarer Landschaft in der Nähe von New Castle direkt am römischen Hadrianswall in einer Senke – der „Sycamore Gap“. Dieser verdankt der Baum seinen Namen. Durch die Fällung fiel der Baum auch auf den historischen Schutzwall und beschädigte ihn. Der Wall ist 117,5 km lang und wurde 200 Jahre nach Christus von den Römern errichtet. Zum einen, um die Handelswege zu kontrollieren, als auch vor Angriffen zu schützen. Die Überreste dieser Mauer sind ein beliebtes Ziel für Wanderer.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Es besteht die Hoffnungen, dass der Baum trotzdem überleben könnte. Der Chef der Naturschutzorganisation „National Trust“ – Andrew Poad – teilte mit, dass der Baum gesund war und es zu Stockausschlägen kommen könnte. Dabei wachsen aus dem Stumpf neue Seitentriebe. Trotz allem ist das majestätische Wahrzeichen für immer verloren und es klafft eine Lücke in der Landschaft.

