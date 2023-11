Leica präsentiert Fernglas in limitierter Special Edition

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit präsentiert Leica eine limitierte Version des Ultravid 8×32 HD-Plus. Das Fernglas mit braunem Kalbsleder besticht in der von Leica gewohnten hochwertigen Qualität und seinem exklusiven Design.

Exklusiv, hochwertig, schön und dazu mit praktischem Nutzwert – so präsentiert sich das Fernglas Leica Ultravid 8×32 HD-Plus Special Edition. Darauf haben Sammler und diejenigen, die noch ein ganz besonderes Geschenk für Weihnachten suchen, bereits gewartet. Das Fernglas vereint optische Höchstleistung, mechanische Präzision und ein ganz besonderes Design. In aufwendiger Handarbeit aus einem besonders edlen Materialmix aus braunem Kalbsleder und einem titanfarbenen Gehäuse hergestellt, ist es ein Geschenk für Generationen.

Leica – Statement und Seherlebnis

Mit dem Benutzen eines Leica Produktes setzt der Besitzer ein Statement. Ein Ultravid Fernglas steht für handwerkliche Meisterleistung aus Europa, hergestellt unter nachhaltigen Bedingungen. Für den Besitzer eine Investition in Langlebigkeit und Wertstabilität. Leica Fernoptik zeichnet sich durch ein ganz besonderes Seherlebnis aus. Durch den realistischen Seheindruck hat der Beobachter das Gefühl, sich ganz nah am Objekt zu befinden. Eine spezielle Optik, extreme Präzision und die besondere Konstruktion machen es möglich.

Stetiger Begleiter

Das Leica Ultravid ist der ideale Begleiter für den Weihnachtsurlaub in den Bergen. Ferne Bergsteiger oder wild lebende Gämsen, die mit bloßem Auge nur ein kleiner Punkt sind, werden aus der weiten Landschaft herausvergrößert und somit klar und deutlich erkennbar.

Beim Spaziergang im winterlich verschneiten Wald können die Wildtiere aus weiter Entfernung ohne Störung beobachtet werden. Und im Garten oder auf dem Balkon lassen sich an der Fütterung die heimischen Singvögel groß und bunt in Ruhe betrachten und bestimmen. Die Naheinstellung von nur 2,1 Metern ist hier von ganz besonderer Bedeutung, da es Vögel, aber auch kleine Insekten oder Blumen in großer Abbildung darstellt.

Die Vorteile

+ brillante und kontrastreiche Hochleistungsoptik + helles, klares Bild

+ präzise und massive Mechanik

+ leicht und handlich

+ durch Kombiknopf einfach zu bedienen + extravagantes, edles Design

+ limitierte Auflage von 150 Stück

+ kaffeebraune Echtleder-Armierung

+ titanfarbene Objektivtuben

+ für Brillenträger individuell einstellbar

+ erhältlich in Leica Stores, Leica Online Store, Leica Fachhandel

Sichern Sie sich jetzt ihre Special Edition.

