Grünau – Deutschlands größte Outdoormesse lädt ein

Vom 13. bis 15. Oktober 2023 finden wieder die internationalen Jagd- und Schützentage rund um das Jagdschloss der Wittelsbacher statt. In diesem Jahr präsentieren sich auf der Outdoormesse in Grünau nicht nur mehr Aussteller als im Vorjahr, es gibt zudem auch viele interessante Aktionen.

Exklusive Gästeliste

Neben Michaela Kaniber, der Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, wird auch Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger, sowie die Vertreter des Hauses Wittelsbach I. K. H. Prinz Leopold und Prinz Wolfgang von Bayern zugegen sein. Zudem darf die Outdoormesse zum ersten Mal drei Präsidenten von Landesjagdverbänden willkommen heißen: Ernst Weidenbusch (Bayern), Dr. Jörg Friedmann (Baden-Württemberg) und Toni Larcher (Tirol). Auch freut sich der Veranstalter besonders, den neuen Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes (DJV) Helmut Dammann-Tamke und DJV-Vizepräsidentin Nicole Heitzig begrüßen zu dürfen.

Neuheiten und Tradition in Grünau

Rund 450 Ausstellern aus dem In- und Ausland präsentieren neben Altbewährtem auch ihre Neuheiten in Grünau. Die Firma Blaser stellt zwei neue R8-Modelle vor, die Firma Walther ist mit der neuen Sportpistole CSP vor Ort und die Mauser GmbH zeigt unter anderem ihre MAUSER 98 in der 125 Jahre Jubiläumsedition.

Unter dem Motto „Brauchtum erhalten – Zukunft gestalten“ können die Besucher traditionelle Handwerkskunst im jagdlichen Umfeld bestaunen. Ob Gamsbart binden, Lederhose besticken oder Basküle gravieren, es ist für jeden etwas Spannendes geboten.

Firmen wie LIEMKE und ZEISS führen ihre Wärmebildgeräte vor. Leica und Minox präsentieren Ferngläser mit Entfernungsmesser und Swarovski Optik präsentiert eine neue Version seiner Z8i Drückjagd-Zielfernrohre.

Spannung für Nicht-Jäger

Auch für die nicht jagenden Besucher wird viel geboten: Jagdhunde und Greifvögel werden unter freiem Himmel präsentiert und es wird ein großes musikalisches Aufgebot geben. Über 42 Jagdhunderassen werden in Zusammenarbeit mit dem BJV im Hundedorf vorgeführt und es werden zum ersten Mal bestätigte Nachsuchenführer vor Ort sein, die über ihre wichtige Arbeit informieren. Am Sonntag wird dann das große Jagdhornbläserkonzert im Innenhof des Schlosses stattfinden, zu dem diesmal noch mehr Bläsergruppen als letztes Jahr erwartet werden.

Ein weiteres Highlight der Outdoormesse: die Verlosung einer Sauer 404 Artemis. Die Verlosung findet unter allen Teilnehmern, die sich online am Sonntag auf der Messe registrieren, statt.

