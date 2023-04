Gewinne Karten für die OUTDOOR in Neumünster!

Die 7. „OUTDOOR jagd & natur“ öffnet vom 14 bis 16. April 2023 ihre Tore für alle Jäger, Angler und Naturbegeistern. Hersteller bekannter Marken präsentieren neue Produkte, Verbände informieren ihre Mitglieder und laden zu Fachvorträgen ein, und viele weitere Highlights werden das Programm abrunden. Wenn Du dabei sein willst, kannst Du hier Freikarten für die große Messe in den Holstenhallen in Neumünster gewinnen!

Vom 14. bis 16. April 2023 öffnet die „OUTDOOR jagd & natur“ in Neumünster ihre Pforten. Wir verlosen 20 Freikarten für die Messe!

Die 7. „OUTDOOR jagd & natur“ öffnet vom 14 bis 16. April 2023 ihre Tore für alle Jäger, Angler und Naturbegeistern. Hersteller bekannter Marken präsentieren neue Produkte, Verbände informieren ihre Mitglieder und laden zu Fachvorträgen ein, und viele weitere Highlights werden das Programm abrunden. Wenn Du dabei sein willst, kannst Du hier Freikarten für die große Messe in den Holstenhallen in Neumünster gewinnen!

Programm für Jäger auf der OUTDOOR jagd & natur

Nach der IWA in Nürnberg ist die OUTDOOR jagd & natur in Neumünster die erste Publikumsmesse, auf der die neuesten Trends im Jagdbereich präsentiert werden.

Nutzt die Chance und informiert Euch in Halle 1 über die neuesten Büchsen, Flinten, Optiken und Nachtsichttechniken. Wer als Aussteller vor Ort ist, erfährst Du hier.

Wer sich sonst noch austoben möchte, findet auf der OUTDOOR außerdem ein Kanubecken, einen Fahrparcours und kann sich am Bogenschießen versuchen.

NordGrill: Die Grillmeisterschaft von Schleswig-Holstein

Ein besonderes Highlight ist außerdem die „NordGrill“! Sie findet am Samstag, den 15. April, von 8:30 bis 18:00 Uhr im Rahmen der 7. OUTDOOR statt. Bei den schleswig-holsteinischen Grillmeisterschaften treten angemeldete Teams in fünf Gängen um den begehrten Landesmeistertitel an. Besucher können das Treiben beobachten, sich nebenbei von der Bühnenshow unterhalten lassen und auf den umliegenden Ständen über Grillprodukte informieren. Zahlreiche Aussteller bieten das passende Zubehör für das Grillen zu Hause: von hochwertigen Grills und Outdoor-Küchen, von Saucen und Gewürzen über Kochbücher und weiteres Zubehör.

Karten für die OUTDOOR gewinnen: So nimmst Du teil

Wir verlosen 20 Eintrittskarten für die OUTDOOR in Neumünster. Was Du dafür tun musst? Beantworte die Frage im Formular und schon bist Du im Lostopf!

Infos zur OUTDOOR jagd & natur

Termin: 14. bis 16. April 2023

Öffnungszeiten: täglich 9:30 bis 17 Uhr

Adresse: Holstenhallen Neumünster • Justus-von-Liebig-Straße 2-4 Messe • 24537 Neumünster

Tageskarte: 8 Euro (Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt)

Mitglieder der Jagdverbände Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie des Landessportfischerverbands Schleswig-Holstein, des dänischen Jagdverbandes und der GBA erhalten gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises eine Freikarte.

Tickets für die Green Screen-Tour am 14. April 2023 sind bereits im Vorverkauf unter outdoor-ticket.net erhältlich oder ander Messekasse/Film-Abendkasse. Kombi-Ticket (Filmvorführung + Messebesuch): 14 Euro (Erwachsene), 12 Euro (Schüler, Studenten, Senioren), je zzgl. Online-VVK-Gebühr von 1,90 Euro.

Weitere Infos hier.

0

0

0

0 x geteilt