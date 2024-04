Frankreichs Kaninchen: Mit Ragout-Rezept die Plage meistern

In einer Gemeinde im Süden Frankreichs werden Kaninchen zur Plage. Der Bürgermeister startet eine ungewöhnliche Kampagne: mit einem Ragout-Rezept.

Im französischen Baillargues bei Montpellier werden Kaninchen zur Plage. Mit einer ungewöhnlichen Kampagne sorgt der Bürgermeister nun für Wirbel. In der Gemeinde und im Umkreis wurden Plakate aufgehängt, auf denen die Schäden der Nager benannt werden und gleichzeitig ein Rezept für Kaninchenragout abgedruckt ist. Tierschützer zeigen sich empört.

Rezept gegen die Plage

Die Plakate zeigen Wildkaninchen und Texte wie: „Ich bin es, der nachts deinen Garten und deine Felder verwüstet und deine Eisenbahnstrecke.“ Die Kampagne sei augenzwinkernd gemeint, soll jedoch den Anschub geben, die Wildkaninchen stärker zu bejagen und den Bestand zu dezimieren, so Bürgermeister Jean-Luc Meissonnier. Aufgrund unzureichender Bejagung konnten sich die Tiere so stark vermehren.

Die kleinen Nager richten großen Schaden an. Landwirte klagen über Fraßschäden: die Tiere haben die bereits angebauten Erdbeeren weggefressen und werden sich auch über Salat, Schnittlauch oder Zwiebeln her machen, wenn die Bestände nicht eingedämmt werden. Zudem entstanden bereits Schäden am Bahndamm und dem örtlichen Golfplatz.

Umsiedeln statt aufessen

Tierschützer zeigen sich empört über die Kampagne. Statt die Tiere zu Ragout zu verarbeiten, könnte man sie einfangen und in Regionen aussetzen, in denen die Kaninchenbestände zurückgegangen seien.

Bürgermeister Meissonnier dagegen betont: „Es ist schade, dass wir nicht zu diesen guten Gerichten zurückkehren, die eine ganze Familie mit etwas erfreuten, das nicht teuer war“.

