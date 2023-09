Frankonia eröffnet seinen neuen Flagship-Store

Frankonia steht mit seinen Werten für eine verantwortungsvolle, respektvolle und damit waidgerechte Form der Jagd. Am 21. September 2023 lädt Frankonia zur Neueröffnung des Flagship-Store ein. Dieser verkörpert über ein großes Produktportfolio alles, wofür die Jagd steht.

An diesem Ort kommt die Jagd mit all ihren Facetten zusammen. Ein innovative Einkaufsstätte, die es ermöglicht, alle Details zu Waffe, Optik, Munition, Bekleidung und Equipment unter einem Dach zu erleben. Ziel ist es, in unvergleichlichem Ambiente, neben der größten Auswahl, den besten Service und die passende Beratung zu bieten.

Perfekte Anbindung

Parkmöglichkeiten gibt es auf 30 Parkplätzen direkt vor dem Store oder in der hauseigenen Tiefgarage. Es gibt einen barrierefreien Zugang über einen Aufzug von der Tiefgarage sowie über den Haupteingang. Kurze und unkomplizierte Wege sind wichtig: Der Flagship-Store befindet sich in unmittelbarer Nähe an die Frankonia Zentrale, dem Zentrallager und der wohl größten Büchsenmacherwerkstatt Deutschlands.

Eröffnungstage:

21. bis 30. September 2023

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 10:00 – 19:00 Uhr & Sa 10:00 – 18:00 Uhr

Besucheradresse:

FRANKONIA Flagship-Store

Am Reißbach 1

97228 Rottendorf

Kompetenz hat einen Namen

Kombiniert mit kompetenter Beratung und freundlichem, sowie verlässlichem Service bietet der Store auf 1.200 qm Verkaufsfläche alles, was das Jägerherz begehrt. Über 400 Waffen, eine große Auswahl an Bekleidung, Zubehör und Munition und eine neue, hochmoderne Büchsenmacherwerkstatt warten auf die Besucher. Auch Sportschützen und Outdoorbegeisterte kommen bei dem vielfältigen Sortiment mit einer riesigen Produktauswahl namhafter Hersteller auf ihre Kosten. Dank über 20 Screens für ein digitales Einkaufserlebnis und mit 30 Angestellten für Beratung, Service und Verkauf ist man bei Frankonia bestens aufgehoben.

Tradition und Moderne vereint

Drei moderne Bauminstallationen bieten eine einzigartige Erlebniswelt und machen das Waidwerk mit all seinen Facetten spürbar und erlebbar. Das Handwerk der Jagd und die Tradition werden weiterhin gepflegt und zeitgemäß neu interpretiert.

Das hochmoderne Full-HD Schießkino und eine Schießröhre zum ungestörten Probe- und Kontrollschießen ermöglichen ein umfangreiches Angebot für praktische Ausbildung und regelmäßiges Training. Zudem bietet Frankonia ein umfangreiches Angebot an Seminaren zur Aus- und Weiterbildung. Kommen Sie vorbei!

