Dentler DR 21 – Neuheit auf der Messe Dortmund

Endlich wird ein gut gehütetes Geheimnis der Fachwelt präsentiert. Auf der großen Besuchermesse Jagd und Hund in Dortmund präsentiert Dentler seine neue Repetierbüchse DR 21.

Allgäuer Innovation

Dentler ist als starke Marke im Jagdbereich bekannt. Hochwertige und zuverlässige Zielfernrohrmontagen fallen vielen Jagdbegeisterten sofort ein. Auch Jagdzubehör bekommt man bei den Allgäuern in „Made in Germany“-Qualität. Das 2011 gegründete Unternehmen steht dabei zu seinen traditionellen und nachhaltigen Werten und bietet seinen Kunden kompetenten Service, hohe Liefertreue und kurze Reaktionszeiten. Aus dieser Erfahrung heraus folgte nun ein fast logischer Schritt: die Produktion einer einzigartigen Waffe.

Dentler DR 21- die neue Repetierbüchse

Das Unternehmen aus dem Allgäu geht mit dem Konzept und Design der DR 21 neue Wege, greift alle Merkmale einer Premiumwaffe auf, entwickelt sie weiter und definiert Standards neu. Die etablierte Büchsenmacherkunst wird mit hochwertigen Materialien und modernster Fertigungstechnologie kombiniert, um eine noch nie dagewesene Jagdwaffe zu konzipieren. Hochlegierter Werkzeugstahl, korrosionsbeständiger Edelstahl sowie hochfestes Aluminium bilden die Grundlage für maximale Präzision und Belastbarkeit. Die DR21 ist eine Repetierbüchse, die von Waidwerkern für Waidwerker entwickelt wurde, mit dem Ziel, das optimale Werkzeug für die Jagd zu schaffen und den Anforderungen von Profis gerecht zu werden. Die DR 21 ist ab Februar 2024 im Fachhandel erhältlich.

Der Messeauftritt

Lange war die DR 21 ein gut gehütetes Geheimnis. Alle Interessierten haben ab dem 30. Januar die Möglichkeit diese absolute Neuheit auf der Jagd und Hund Messe in Dortmund zu bestaunen. Dentler lädt alle Messebesucher ein, sich persönlich von der Qualität und den Eigenschaften der DR21 zu überzeugen. Das besondere Standkonzept in Halle 5.A30 bietet die Möglichkeit, den innovativen Repetierer direkt vor Ort im Laserschießkino zu testen. Vertreter der Fachpresse erhalten bereits am Abend vor dem offiziellen Messebeginn exklusive Einblicke in das Produkt und ausführliche Informationen aus erster Hand.

0

0

0

0 x geteilt