50 Jahre IWA – Jubiläumsjahr der Neuheitenmesse

Die wichtigste Messe der Jagd- und Schießsportindustrie feierte vergangenes Wochenende ihr 50-jähriges Jubiläum in Nürnberg.

50 Jahre IWA, 50 Jahre Neuheiten! Die internationale Waffenausstellung öffnete vergangenes Wochenende zum 50. Mal ihre Tore für Handel und Fachbesucher. In neun Hallen zeigten insgesamt 1.072 Aussteller aus 53 Länder, was sie zu bieten hatten. Besonderes Highlight der Messe: die SHOOTING EXPERTS Stage.

IWA – Leitmesse für die Branche

Entgegen vielen Widrigkeiten feiert die bekannteste Fachmesse für den Jagd- und Schießsport ihr 50-jähriges Jubiläum. Rund 40.000 Besucher kamen in den vier Messetagen nach Nürnberg, um sich sowohl Produkte namenhafter Hersteller als auch Produkte kleinerer Familienbetriebe anzuschauen.

Wie üblich fanden sich einige wenige Demonstranten vor einem Eingang zur Messe ein und demonstrierten für ein friedliches Miteinander ohne Waffengewalt. Inzwischen kennt man sich und die Messe kümmerte sich auch bei kühlen Temperaturen um die Demonstranten und versorgte sie mit Kaffee.

Programm-Highlights der IWA

Wie auch in den Jahren zuvor wurde erneut der Knife Award verliehen. Unter allen eingereichten Messern kürte eine Jury in den Kategorien „Klassik“ und „Innovation“ jeweils einen Sieger. In der Kategorie „Klassik“ gewann das „Puma White Hunter“. In der Kategorie „Innovation“ überzeugte „Fox Knives Metamorphosis“.

Auch ein Publikumspreis wurde verliehen. Dieser ging an das Messer „Polarstern“ von LAGUIOLE EN AUBRAC.

Auf der Bühne der Blade Demo Area wurde eindrucksvoll gezeigt, wie man Sektflaschen mit einem Säbel köpft und in Halle eins gab es spannende Vorträge von Branchenexperten auf der SHOOTING EXPERTS Stage. Besonders Themen wie künstlicher Intelligenz und Verkaufskonzepte im Einzelhandel standen dabei im Vordergrund.

Vor Ort Produkte testen

Auch in diesem Jahr konnten auf der IWA wieder direkt Produkte getestet werden. In einer Dunkelkammer war es möglich, Nacht- und Tageslichtoptiken unter realistischen Bedingungen auf Herz und Nieren zu prüfen. Dabei konnten sowohl Dämmerungslicht, als auch vollständige Dunkelheit simuliert werden.

Im Vordergrund: Individualität

Auffällig bei vielen Waffenherstellern war, dass es häufig ein großes Portfolio eines jeweiligen Modelles gab. Der Markt bietet immer mehr individuelle Möglichkeiten und passt sich somit den einzelnen Wünschen des jeweiligen Kunden an. Auch Waffen, die auf ein spezielles Anwendungsgebiet angepasst sind und somit das Maximum an Leistung erbringen können wurden dargeboten.

Mit 40.000 Besuchern aus 120 Ländern stärkte die IWA erneut ihre Bedeutung als wichtigste Anlaufstelle für internationale Businesskontakte.

0

0

0

0 x geteilt