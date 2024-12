Europas größte Jagdmesse startet!

Mitreißendes Programm auf der JAGD & HUND 2025

Die JAGD & HUND, vom 28. Januar bis 2. Februar in der Messe Dortmund, ist mehr als nur eine Produktschau. Sie ist zugleich Erlebniswelt, Bildungsort, Networking-Plattform und Gourmet-Treff. 2025 treffen dabei altbewährte Formate auf neue Highlights. Besucherinnen und Besucher dürfen sich wieder auf tierische Vorführungen mit Greifvögeln und Jagdgebrauchshunden freuen. Auf Action-geladene Fahrten mit Allrad-Fahrzeugen auf dem Offroad Parcours. Und auf spannende Wettbewerbe wie die Deutsche Meisterschaft der Hirschrufer und den Wildlocker-Wettbewerb, der nach der Premiere im letzten Jahr fortgesetzt wird. In der KNIFE ZONE, der Sonderschau für Jagdmesser, finden Sammler und Kenner wieder eine große Auswahl an Exponaten von diversen Herstellern, begleitet wir die Ausstellung von Podiumsdiskussionen.

Spannendes Fachwissen aus erster Hand

Das abwechslungsreiche Fachprogramm präsentiert auf der JAGD & HUND auf nahezu allen Bühnen diverse informative Vorträge, Diskussionsrunden und Workshops zu aktuellen Entwicklungen, Rechtsgrundlagen und der Vielfalt der Jagdszene. Das Programm bildet das gesamte Spektrum der Jagd ab. Erstmals finden parallel zur Messe zusätzlich die spannenden „JAGD & HUND Masterclasses powered by Geartester Academy“ im Kongresszentrum statt. Unter anderem wird es Veranstaltungen zu den Themen Bogenjagd, Erste Hilfe beim Jagdhund, Wildkrankheiten, Blattjagd, Jagdfotografie, Nachhaltige Entenjagd, Nachtjagd, Drohnen auf der Jagd und vieles mehr geben. Hier teilen anerkannte Experten ihr Wissen und geben interessante Einblicke. Es sind noch Plätze verfügbar.

Europas Jagdfoto des Jahres

Die JAGD & HUND hat gemeinsam mit FACE den Wettbewerb „Europas Jagdfoto des Jahres“ ins Leben gerufen. In den 4 Kategorien Hochwildjagd, Niederwildjagd, Portrait und Wildbretverwertung & Lebensmittel können Teilnehmer europaweit noch bis zum 31. Dezember ihre Fotos einreichen. Beurteilt werden sie von einer Experten-Jury. Auf der Messe selbst werden dann nicht nur die Sieger gekürt, sondern auch die Bilder der Finalisten ausgestellt. Natürlich erhalten die Sieger auch wertvolle Preise für ihren Jagd-Moment des Jahres.

WILD FOOD FESTIVAL

Das WILD FOOD FESTIVAL, der bunte, kulinarische Marktplatz auf der JAGD & HUND, begeistert auch 2025 wieder mit Live-Cookings, Talks und Tipps sowie exklusiv buchbaren Workshops rund um die Wildbret-Küche. Show, Food und Expo für 100 Prozent Wildgenuss – ein breit gefächertes kulinarisches Angebot an frischen Wildprodukten und Zutaten sowie kreative Rezeptideen und eine Auswahl an praktischem Kochzubehör warten hier wieder auf Hobby-Köche und Genießer. Von bodenständiger bis exotischer Wildküche: Ihre Expertise und Leidenschaft zur „wilden“ Küche zeigen auf dem WILD FOOD FSTIVAL 2025 u.a. die Star-Köche Johan Lafers und Heiko Antoniewicz, Wildsommelier Michael Keller, Diplom-Fleischsommelier Christoph Grabowski, die Wildkochexperten Ina Maria Klups und Jan Urban sowie der passionierte Jäger und Hobbykoch Markus Hofmann.

