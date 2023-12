Das Jahresevent für Jäger und Jagdbegeisterte – Jagd & Hund 2024

Vom 30. Januar bis 04. Februar 2024 trifft sich die Jagdcommunity in Dortmund zur JAGD & HUND 2024.

Vom 30. Januar bis 04. Februar 2024 trifft sich die Jagdcommunity zur JAGD & HUND 2024 in der Messe Dortmund.

Einkaufserlebnis auf der Jagdwelt-Fläche

Modern und mit umfangreichem Produktsortiment präsentiert die JAGD & HUND zusammen mit dem Jagdausstatter Jagwelt24, ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis. Auf der neuen „Jagdwelt“-Fläche dürfen technische Produkte und Neuheiten nicht nur nach Lust und Laune in Augenschein genommen, sondern gleich ausprobiert werden. Modernste Shoppingmöglichkeiten bieten den direkten Einkauf mit kompetenter Beratung, unschlagbaren Messeangeboten, einem Home Shopping Service und einem ausgezeichneten After Sales Service.

Jagdmesservielfalt auf der neuen Eventfläche

Kenner und Liebhaber finden auf der neuen Sonderschau zu Jagdmessern diverse Exponate von traditionell bis modern. Die neue Messer-Area in Halle 7 wird unterstützt durch das Deutsche Klingenmuseum in Solingen. Begleitend zur Ausstellung stehen Podiumsdiskussionen auf dem Programm. Auf der neuen Eventfläche zu Jagdmessern wird zudem erstmalig ein Award verliehen, der eingereichte Exponate von Ausstellern durch eine Fachjury auszeichnet. Zusätzlich wird ein Publikumspreis verliehen. Hier erfolgt die Bewertung der ausgestellten Messer durch die Messebesucher vor Ort.

HORRIDO: DAS SOCIAL MEDIA REVIER

Auch in der Jägerschaft sind neue Medien und Social Media angekommen. Gemeinsam mit den Partnern Hunt on Demand, Geartester und Outfluence wurde daher das Social Media Revier HORRIDO in Halle 8 entwickelt. Hier treffen Sie Jagd-Influencer und erleben spannende Vorträge und Produktvorführungen.

WILD FOOD FESTIVAL: 100% Genuss

Auf dem WILD FOOD FESTIVAL erwartet Sie ein breites Produktangebot mit köstlichen Speisen und Getränken sowie praktischem Koch-Equipment. Zudem zeigen Ihnen bekannte TV- und Spitzenköche die perfekte Zubereitung von Wildspeisen in einer der zahlreichen Live-Cooking-Shows oder in einem ganz persönlichen Workshop.

JAGD & HUND zum Hören

Kennen Sie schon den neuen JAGD & HUND Podcast? Moderiert wird der Podcast von den beiden Hosts Dr. Victoria Schneider und Carsten Zulauf, beides Jäger und bestens in der Szene bekannt und vernetzt. In jeder Folge widmen sie sich unterschiedlichen Themen und Aspekten der Jagd und laden dazu jeweils zwei weitere Gäste ein, mit denen sie sich intensiv zu verschieden Themen austauschen. Sie können die Folgen jetzt auf den bekannten Plattformen wie Spotify, Amazon Podcast etc. oder aber auch direkt auf der JAGD & HUND Webseite anhören.

Neues Aktionsprogramm der Jungen Jäger NRW

Mit einem eigenen Bühnenprogramm starten auch die Jungen Jäger NRW in Halle 6 durch. Neben verschiedenen Vorträgen von Jungjägern für den Nachwuchs lockt ein Messegewinnspiel mit Preisen im Gesamtwert von über 6.000 Euro. Darüber hinaus findet täglich ein Quiz mit weiteren attraktiven Preisen statt. Die Jungen Jäger begrüßen auf ihrem Stand (auf dem LJV-Areal) auch das DJV-Jägerinnenforum. Damit bietet sich speziell jungen Jägerinnen die attraktive Gelegenheit für den persönlichen und fachlichen Austausch untereinander.