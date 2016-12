Die Wilddiebe – Sauen satt bei der Drückjagd im Forstgut Reilmann

Jedes Jahr Anfang Dezember veranstelten wir unsere große Drückjagd im Forstgut Reilmann

Auf dieser versuchen wir Jahr für Jahr unseren gesamten Damkahlwildabschuss zu erfüllen, ausserdem werden an den beiden Jagdtagen 90% unserer Schwarzwildstrecke erzielt.

Die Strecke der letzten Jahre

In den letzten drei Jahren hatten wir auf unserer Waldfläche von 520ha immer etwa 80-90 Stücke Schalenwild auf der Strecke liegen. Für uns waren 90 Stücke immer eine gewaltige Menge für das kleine Revier. Doch dieses Jahr sollte alles auf den Kopf gestellt werden.

Schwarzwild satt auf der Drückjagd im Forstgut Reilmann

Im Verlauf des Jahres war zu bemerken, dass wir reichlich Schwarzwild im Revier haben. Einige wirklich große Rotten konnten wir mit Hilfe unserer Minox Wildkameras bestätigen.

Aber das diese Rotten dann auch nur Jagd da sind, da gehört ja auch immer etwas Glück dazu.

Drückjagd im Forstgut Reilmann – der erste Jagdtag

Am ersten Tag bejagden wir eine Fläche von 230ha, außerdem jagte angrenzend die Landesforst auf knapp 1000ha. Hinzu kam, das sich einige anliegende Feldreviere an der revierübergreifenden Drückjagd beteiligten.

Das gemeinschaftliche Durchführen hat sich als äußerst effektiv herraus gestellt, gerade wenn viel Schwarzwild fallen soll oder mit Rotwild zu rechnen ist.

Leider spielte das Wetter am ersten Jagdtag gar nicht mit. Wir hatten mit Dauerregen zu kämpfen, welcher die Schützen klamm machte und Zielfernrohre beschlagen lies.

Drückjagd – es geht los!

Doch trotz der widrigen Wetterumstände sollte es eine gute Drückjagd werden. Gerold und Paul sind an dem Tag erst Ansteller und danach Treiberwehrführer.

Gleich zum Beginn des Treibens machten wir mehrere Rotten Sauen hoch. Es kam einem fast so vor, als ob heute unter jedem Busch eine Rotte stecken würde.

Wir hatten einige Terrier in der Wehr und so kam es das wir zwei wirklich große Rotten astrein sprengen konnten.

Das Ergebnis war dann vorraus zu sehen. Bei viele Schützen kamen einzelne versprengte Frischlinge, welche dann zumeist sauber gestreckt wurden.

Paul wird von der Bache angenommen

Während des Treibens wurde Paul noch von einer starken Bache angenommen.

Paul musste das Stück notgedrungen auf knapp einen Meter Entfernung erlegen. Ein Trauerspiel, handelte es sich doch um eine 105kg Bache. Doch sich ernsthaft verletzten lassen, das Risiko musste man auch nicht eingehen.

Strecke legen

Um 12:15 war dann Hahn in Ruh. Und was dann am Streckenplatz passierte war schon außergewöhnlich. Fast jede Anstellgruppe hatte reichlich Schwarzwild in Anblick.

Ingesamt lagen am Ende neun Stücke Damwild, 37 Sauen, neun Rehe und zwei Füchse.

Wahrlich eine Rekordstrecke und das obwohl kein Rotwild zur Strecke kam. Alleine die vielen Sauen waren bemerkenswert. Ingesamt waren etwa 120 Stücke Schwarzwild im Treiben.

Oft eingewechselt aus den Nachbarrevieren, aber auch bei uns lagen wenigstens 60 Sauen im Bestand. Alle Schützen waren, obwohl durchnässt, höchst zufrieden. Der zweite Tag konnte also kommen.

Drückjagd im Forstgut Reilmann – der zweite Jagdtag

Am zweiten Tag schlug dann das Wetter um. Sonnenschein und etwa 5 Grad dazu kaum Wind und wenig Geräusche. Die Bedingungen waren also perfekt.

Und das machte sich auch gleich bemerkbar. Das Schwarzwild lag nicht sehr fest und so fielen schon einige Salven bevor die Treiber überhaupt zum Einsatz kamen.

Nach drei Stunden Treiben waren dann 180 Schüsse gefallen, wobei davon etwa 50 den Nachbarjägern im Feld zuzusprechen sind.

Und es lagen nochmal 71 Stücke Wild auf der Strecke. Davon wieder 35 Sauen.

Wieder Rekordstrecke

Eine absolute Rekordstrecke. Noch vor drei Jahren erlegten wir etwa 40 Sauen im Jagdjahr. Jetzt erlegten wir 72 an zwei Jagdtagen. Der Sauentrend bei uns im Revier ist also deutlich. Es geht stetig bergauf.

Viele erlegte Frischlingsbachen hatten inne, Überläuferbachen wogen teilweise über 70kg und waren nur noch 3-4 Wochen vom Frischen entfernt. Solche Zeichen müssen wir deuten!

Ab dem 15.01. wollen wir die Schwarzwildjagd daher bei uns im Revier für dieses Jahr komplett aussetzen.

Das Frischen wird früher beginnen als normal, das steht fest!

Wildvermarktung bei der Drückjagd im Forstgut Reilmann

Heute sind schon alle 129 Stücke Wild vermarktet. Immerhin 50 Stücke mehr als wir uns erträumt hätten. Wir danken alllen Schützen und freuen uns schon aufs nächste Jahr!

Und nochmals wollen wir unserem Jagdkönig Sebastian Hildebrandt gratulieren, am ersten Tag erlegte er sieben Sauen, ein Damkalb und ein Kitz. Am zweiten Tag erlegte er ein Stück Rehwild.

Insgesamt also 10 Stücke Schalenwild an zwei Jagdtagen und alle Stücke waren sauber geschossen, so wünscht man sich das von seinen Gästen!

Waidmannsheil und Waidmannsdank!