Drückjagdvideos auf JÄGER Prime

Die Drückjagdvideos von JÄGER Prime

Schwarzwild, Rotwild, Rehwild, Damwild oder Raubwild – fast alle Schalenwildarten können auf der Drückjagd bejagt werden. Die Faszination geht dabei von der waidgerechten Erlegung der Stücke bei gleichzeitig extrem schnellen Ansprechen und einer schnellen Schussabgabe aus.

Nur geübte Schützen sind gute Drückjagdschützen und doch gibt es Ausnahmetalente, die alle anderen in den Schatten stellen. Ob in heimischen Revieren oder den urigen Wäldern Skandinaviens oder Osteuropas, Sie sind hautnah dabei. Wir begleiten einige Ausnahmekönner auf den Stand – und nehmen Sie mit!

Drückjagdvideos aus Schweden

Drückjagd auf Sauen Teil 1 und Teil 2

Spannend, lehrreich und mit der richtigen Portion Action präsentiert sich der neue Drückjagdfilm von Mikael Tham. Gejagt wird in den wildreichen südschwedischen Schwarzwildrevieren. Die Sauen werden hier ausschließlich im Intervall auf Bewegungsjagden erlegt, so dass die Jäger unbedingt effizient jagen müssen und jede Chance auf Beute nutzen müssen. Tham zeigt auch wie man die individuell richtige Drückjagdwaffe, Kaliber und Geschoss findet um auch schnelle Schüsse sicher antragen zu können.

Schwarz- und Rotwild Teil 1 und Teil 2

Die Jagd auf Wildschweine und edles Rotwild auf Drückjagd und Pirsch. Schützen und Hundeführer bemühen sich um eine hohe Jagdethik und jagen verantwortungsvoll und waidgerecht. Im Film werden auf der Pirsch mit frei laufenden Hunden sieben Wildschweine und auf der Drückjagd 13 Wildschweine und fünf Stück Rotwild zur Strecke gebracht. Außerdem beobachten wir viel Wild im Treiben und von den Ständen aus. Dieser Film verspricht waidmännische Intensität vom Besten.

Schwarz- und Rotwild Teil 3 und Teil 4

Der dritte und vierte Teil der eindrucksvollen Filmreihe zeigt weitere Drückjagden auf Schwarz- und Rotwild. Das sind intelligente, schwer zu jagende Wildarten, die eine wahre Herausforderung für uns Jäger darstellen. In diesem Film werden Sie die Jagd nicht nur mit den Augen des Schützen auf dem Stand, sondern auch aus der Perspektive der Hundeführer und Nachsuche-Teams verfolgen können.

Schwarzwild Hege & Bejagung

Dieser informative Film richtet sich an alle Jäger, die ein Schwarzwildrevier bejagen und die Sauen nicht nur »kurzhalten«, sondern mit Freude waidwerken und reife Keiler heranhegen möchten. Die richtige Bejagung in Verbindung mit sinnvollen Hegemaßnahmen, wie z. B. Kirrung und Ablenkfütterung, mindert die Wildschadensgefahr und erhöht die Freude an der Jagd. Anschaulich und mit spannenden Filmsequenzen belegt der schwedische Jagdpraktiker Mikael Tham, wie das Schwarzwild vom Ansitz oder auf der Drückjagd erfolgreich bejagt werden kann. Natürlich kommen auch die Themen Jagd mit Hunden sowie die Nachsuche nicht zu kurz.

