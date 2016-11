Kultiger Stiefel – Der Aigle Parcours wird 20 Jahre alt

20 Jahre Know-How prägen den Aigle Parcours



Aigle nutzt sein Know-how für die Herstellung der Aigle Parcours – Stiefel mit größtenteils natürlichem Kautschuk.

Dabei kommt ein exklusives Aigle-Gemisch mit unvergleichlichen Eigenschaften wie Komfort, Geschmeidigkeit und Strapazierfähigkeit zum Einsatz.

Zwei Kilogramm Kautschuk sind für die Fertigung eines PARCOURS®-Stiefels erforderlich.

Manuelle und lokale Fertigung

Die Parcours – Stiefel werden in den Werkstätten in Châtellerault in Frankreich von 200 Kautschukmeistern handgefertigt. Dank seiner langjährigen Erfahrung, die auf Tradition und Technologie beruht, garantiert Aigle jeden Tag aufs Neue außerordentlichen Schutz und Tragekomfort. Die Qualitätsanforderung sowie viel Liebe zum Detail stehen bei der Fertigung der Parcours -Stiefel im Mittelpunkt. Ziel des Herstellers ist es, ein passendes und dauerhaftes Produkt zu bieten.