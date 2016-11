Vorfreude auf Heiligabend und jeden Tag die Chance auf tolle Gewinne sichern – Das ist der JÄGER Adventskalender 2016!

Draußen wird es immer ungemütlicher, der heimische Kamin lockt nach der erfolgreichen Drückjagd mehr denn je.

Zeit sich zu überlegen, was man den Liebsten zum heiligen Abend schenken möchte und was man sich selber wünscht.

Bei beiden Überlegungen können wir helfen 😉

Ihr wollt eure Jagdkollegen beschenken oder jemanden der auf dem Weg zum grünen Abitur ist?

Wir haben für euch einige Geschenkideen zusammengetragen, passend für jeden Geldbeutel und jede jagdliche Situation.

Schaut doch mal rein, hier gehts zu den Geschenktipps!

Oder plant ihr euren nächsten Messebesuch?

Wie wäre es mit der Pferd&Jagd in Hannover? Wir verlosen Tickets bis zum 04.12.2016!

Vom 8. bis 11. Dezember ist das Messegelände in Hannover anlässlich der Pferd und Jagd 2016 wieder Treffpunkt für Reiter, Jäger, Angler und all diejenigen, die es lieben in die Natur zu ziehen.

Neueste Trends und bewährte Klassiker auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern, aktuelle Waffenmodelle in Standard- und Luxusausführung, Munition, Optik, Messer.

Die Sonderschau Jagd- und Sportwaffen | Optik ist die optimale Gelegenheit, sich mit den wichtigsten Vertretern der Branche auszutauschen und Spitzenprodukte zu erwerben.

Mit dabei sind Markenhersteller wie Blaser, Sig Sauer, Krieghoff, Mauser, Merkel, Zeiss, Schmidt & Bender, Swarovski und viele andere.

Eigentlich ideal um noch nach Zusatzausrüstung für die

Apropos Drückjagd…

Tipps vom Experten Franz-Albrecht Oettingen gibt es nicht im JÄGER Adventskalender 2016, sondern jederzeit hier:



Oder geht es auf den Ansitz? Damit Ihr nicht friert, haben wir einige Tipps für euch!

Damit ihr auch erfolgreich auf Fuchs oder Sschwarzwild ansitzt, haben wir neun modernen Nachtzielfernrohre im Revier erprobt.

Möglichst hell sollen sie sein, die Zielfernrohre für die Nachtjagd. Hier gibts das Ergebniss!

Ob auf Raub- oder Schwarzwild, die Nachtjagd stellt besondere Ansprüche an die Zieloptik.

Wichtige Merkmale von Nachtjagd-Zielfernrohren sind neben einem beleuchteten Absehen (möglichst nicht mitvergrößernd) Objektivdurchmesser und Transmission.

Bei der Auswahl der Test-Zielfernrohre beschränkten wir uns auf 56er Objektivdurchmesser und mindestens 6fach Zoom bzw. auf mehr als 56 Millimeter Objektivdurchmesser (58–72 mm) und mindestens 4fach Zoom. Der Kaufpreis spielte bei der Auswahl der Testkandidaten eine untergeordnete Rolle. ist etwas für euch dabei?