Müssen wir der Jagdpolitik der Grünen entgegenkommen?

Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, welches in Sachen Jagdgesetze in meinen Augen das gelobte Land darstellt. Der Bock geht bei uns am 1. Mai auf und die Jagdzeit endet am 15. Oktober. Perfekt, wie ich finde, und auch alle anderen Wildarten haben absolut praktikable und waidgerechte Jagdzeiten. Ein Lob an die Große Koalition in Schwerin, die, wie es aussieht, alles so belassen will. Muss die Jagd also „grüner“ werden?

Jagdpolitik der Grünen? Bitte nicht!

Ich sage ganz klar nein. Wenn ich sehe, was in Nordrhein-Westfalen an jagdlichen Gesetzen gegeben ist, muss man sich fragen: Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Ich habe nichts gegen verlängerte Jagdzeiten beim Reh-, Dam- oder Rotwild oder ähnlichem, weil ich meine, dass diese Entscheidung einzig und allein dem Pächter obliegt. Wenn das Anlegen von Wildäckern verboten ist und Kirrungen mit Koordinaten angegeben werden müssen, so denkt man kurz nach und merkt, dass es nicht darum geht, die Jagd zu revolutionieren oder zu verbessern, sondern darum, uns die Freude an unserem Handwerk zu nehmen. Das ist für mich das größte Problem an der neuen, „grünen“ Jagd. Wir sollen nur noch managen, was so viel heißt wie möglichst viel schießen. An Trophäen sollen wir keine Freunde mehr empfinden. Wildleere Reviere sollen unser erklärtes Ziel werden – und reife Stücke?

Jagdpolitik der Grünen – ein Trauerspiel

Die wird es wohl in Zukunft immer weniger geben. Was ist daran grün? Wie kann man sich bei rapide sinkenden Niederwildbesätzen ernsthaft gegen die Jagd auf Katzen aussprechen und die Fangjagd erschweren? Hier wird offensichtlich, dass „grüne“ Jagdgesetze nicht dem Schutz von Flora und Fauna verschrieben sind, sondern andere Ziele verfolgen. Ein Trauerspiel, gegen welches wir etwas unternehmen müssen. Es dauert nicht mehr lang, dann sind Rebhühner und Fasane bei uns komplett ausgestorben und nur noch Jährlingsböcke schmücken unsere Trophäenwände. Aus Sicht des Jägers kann man nur hoffen, dass sich positive Wahlergebnisse einstellen und der „grüne Boom“ sich weniger schnell auf weitere Bundesländer ausbreitet.

Friedrich-Karl von Eggeling

93 Jahre alt – 78 Jahresjagdscheine