Vom 8. bis 11. Dezember ist das Messegelände in Hannover anlässlich der Pferd und Jagd 2016 wieder Treffpunkt für Reiter, Jäger, Angler und all diejenigen, die es lieben in die Natur zu ziehen.

Willkommen zur Pferd und Jagd 2016 mit über 800 Ausstellern

Freizeitreiter und professionelle Pferdezüchter erwarten Ausrüstung und Bekleidung, Pferdepflegeprodukte, Futter, Stalleinrichtungen, Hoftechnik, Führ- und Fütterungsanlagen, Pferdetransporter, Hindernisse, Zaunsysteme und vieles mehr.

Auch die Themen Pferdegesundheit, Stallhygiene, Hufbeschlag und Hufpflege werden auf der Pferd und Jagd 2016 abgebildet, hochkarätige Referenten runden das Informationsangebot mit Beiträgen zur Pferdehaltung und Ausbildung ab.

In drei Messehallen finden Jäger und Angler ein Angebot, das von hochwertigen Jagd- und Sportwaffen, Munition, Jagdmessern, Anglerbooten, Hightech-Ruten, Hochsitzen und Geländefahrzeugen über Optik, Ausrüstung, Bekleidung und Trophäen bis hin zu Waffenschränken, Tresoren und Präparaten reicht.

Die Messe Pferd und Jagd 2016 für Jäger

Nicht verpassen sollten Sie die Sonderpräsentation Jagd- und Sportwaffen / Optik, die sich in diesem Jahr noch größer, mit noch mehr Produkten präsentiert.

Neueste Trends und bewährte Klassiker auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern, aktuelle Waffenmodelle in Standard- und Luxusausführung, Munition, Optik, Messer.

Die Sonderschau Jagd- und Sportwaffen | Optik ist die optimale Gelegenheit, sich mit den wichtigsten Vertretern der Branche auszutauschen und Spitzenprodukte zu erwerben.

Mit dabei sind Markenhersteller wie Blaser, Sig Sauer, Krieghoff, Mauser, Merkel, Zeiss, Schmidt & Bender, Swarovski und viele andere.

Jagdreisen auf der Pferd und Jagd 2016

Ebenfalls vergrößert hat sich der Bereich Jagen in Afrika.

Exklusive Jagdfarmen und Jagdvermittler präsentieren die schönsten Ziele in Namibia, Südafrika, Zimbabwe und anderen Ländern – sowohl in Sachen Jagen als auch für Foto-Safaris. Mit dabei sind außerdem zahlreiche Präparatoren.

Landesjägerschaft auf der Pferd und Jagd 2016

Ins Schwarze trifft der Auftritt der Landesjägerschaft Niedersachsen (LJN). Auf einer aufwendig gestalteten Sonderfläche können sich die Besucher anhand von Dioramen über alle Facetten der niedersächsischen Jagd informieren.

Das Motto der Landesjägerschaft in diesem Jahr lautet „Lernort Natur in Wald, Feld und Flur“. Im Mittelpunkt stehen dabei vielfältige Informationen rund um die heimische Tierwelt.

Ebenfalls empfehlenswert: Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm der LJN, welches von Jaghornblasen über Zubereitung von Wildküche bis hin zu Rasse-Präsentationen vom Jagdgebrauchshundverband und Greifvogel-Vorführungen reicht.

Jägertreff auf der Pferd uns Jagd 2016

Gleich neben der Bühne befindet sich der Jägertreff, wo sich Waidmänner und interessierte Besucher bei köstlicher Wildküche, einem frischgezapften Bier oder frisch gebrühten Kaffee austauschen können. Der Jägerlehrhof Jagdschloss Springe ist ebenfalls bei der Landesjägerschaft angesiedelt und informiert in Sachen Jagdscheinerwerb.

Für die Besucher, die auch auf der Messe auf „Pirsch“ gehen wollen, gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, im Schießkino, beim Lichtpunkt- oder auch beim Bogenschießen die Treffsicherheit unter Beweis zu stellen.

Alles für den Jagdhund finden die Besucher ebenfalls auf der Pferd & Jagd – Ausrüstung, Futter, Halsbänder, Leinen, Liegekissen und vieles mehr, außerdem Infotainment mit renommierten Hundeschulen.

Wann, wo und wie?

Pferd & Jagd 2016 – vom 8. bis 11. Dezember, täglich 10 bis 18 Uhr, Hannover, Messegelände

Adresse und Anfahrt: