Geschenke für Jäger – Zielstock, Fernglas, Vakuumiergerät und Grandel-Schmuck

Steadify – Stets stabil

Der schnellste und flexibelste Schießstock passt unter jeden Weihnachtsbaum! Hochwertig verarbeitet, edles Design. Steadify besticht durch seine Eigenschaften als Zielhilfe mit neuer Innovation: am Körper getragen, blitzschnell und geräuschlos einsetzbar. So kann man seinem Ziel in jeglichem Gelände folgen. Im Anschlag kompensiert Steadify das Gewicht der Waffe. Dabei ist er stabiler als ein Einbein-Zielstock und ideal für Pirsch- und Drückjagden. Steadify gibt es erst seit einem Jahr und hat bereits viel Lob von der Fachpresse und von zahllosen Jägern bekommen.

119 Euro plus Versand. Lieferbar über den Fachhandel oder direkt im Online-Shop unter www.steadify.de

Leica Ultravid 10×25 BR – Handlich, vielseitig und immer dabei

Die Ultravid Kompakt-Ferngläser sind hervorragende Begleiter für anspruchsvolle Beobachter auf langen Touren, bei denen leichtes Gepäck gefragt ist. Kaum größer als ein Erste-Hilfe-Set, fallen sie im Gepäck gar nicht auf und überzeugen durch ihr extrem handliches Format, das griffige Fokussierrad und die beeindruckende optische Qualität. Brillante, kontrastreiche und gestochen scharfe Abbildungen sowie die hervorragende Streulichtunterdrückung machen sie in ihrer Klasse einzigartig.

Mit helleren und schärferen Bildergebnissen als bei vielen anderen Ferngläsern dieser Objektivgröße entsprechen die kompakten Ultravids dem hohen Niveau der Leica Ultravid Klasse. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Erhältlich als gummiarmierte BR-Variante, in der klassischen, schwarz lackierten Blackline oder Colorline Edition und in der edlen, silbernen Variante als Silverline.

Das Ultravid 8×20 BR ist für UVP 680 Euro und das Ultravid 10×25 BR UVP 710 Euro erhältlich.

Näheres: www.leica-sportoptics.com

Lava Profi- Vakuumiergerät V.100 – Das schweißt zusammen!

Professionell vakuumieren und zweifach sicher verschweißen: das geht mit dem Profi- Vakuumiergerät V.100 Premium von Lava. Es fertigt bis zu 1.000 Schweißnähte hintereinander an, ohne zu überhitzen, bei hohem Unterdruck und starker Pumpenleistung. Im Vakuumbeutel halten sich Lebensmittel bis zu zehnmal länger frisch, Wildbret lässt sich darin herrlich nachreifen. Lava-Vakuumiergeräte überzeugen durch einzigartige technische Merkmale und den Einsatz hochwertiger Komponenten. Im aktuellen Angebot für 299 Euro (inkl. MwSt. und Versand) sind kostenlose Beutel oder Rollen im Wert von 60 Euro enthalten.

Bestellung telefonisch unter 07581-489590 oder übers Internet: www.la-va.com

Grandelschmuck – Wenn Jägerträume wahr werden …

… und mit dem erlegten Stück eine besonders schöne Erinnerung verbunden ist, dann sind die Grandeln vom Selbsterlegten mit Sicherheit ein ebenso besonderes Schmuckstück wert. Die Tegernseer Goldschmiede Bertele, ein Spezialist für exklusiven Jagdschmuck, freut sich darauf, ihre Grandeln für Sie zu fassen. Ein feiner, stabförmig geschliffener Turmalin von 3,50 ct wurde in 585/Gelb- und Weißgold zu einem wunderschönen Anhänger gearbeitet und mit 0,09 ct Brillanten verziert. Die Grandeln kommen bei diesem außergewöhnlichen Modell ausnehmend schön zur Geltung. Durch die Klappöse kann der Anhänger an vielen verschiedenen Ketten getragen werden. Anhänger (15752-01) 3.210 Euro einschließlich Fassen Ihrer Grandeln.

Tegernseer Goldschmiede

Adolf Bertele

Hauptstr. 11

83684 Tegernsee

Tel +49-(0)8022-4497

Fax +49-(0)8022-1569

Bertele@t-online.de

Weiteres: www.jagd-schmuck.de

